Cara Delevigne fala sobre sua sexualidade: “muda o tempo todo”

Cara Delevigne concedeu uma entrevista ao podcast Make It Reign, com o apresentador Josh Smith, e falou sobre sua sexualidade.

A atriz falou que sentia vergonha de sua identidade seus sentimentos quando jovem.

“A maneira como eu me defino ainda muda o tempo todo, seja pansexual, bissexual – eu realmente não sei. É como um pêndulo balançando, mas quase agora me sinto muito mais confortável sendo bissexual do que me sentia antes. Eu meio que senti que, por eu ter menos desejo por mulheres ou amor por mulheres, meio que segui por um caminho; e, agora, isso muda muito mais”, disse.

Ela afirma que atualmente se sente “mais livre e confortável”: “Porque antes eu pensava: ‘Oh, eu sou gay’. Isso vem com a vergonha de mim mesma”.

Cara explicou o que é orgulho LGBTQIAP+ para ela: “É apenas amor, amor pelo seu parceiro, amor pelo próximo, amor por si mesmo – o que é mais importante – e amor por pessoas que você também não conhece.

Tipo, só não precisa ser algo de que você fale que seja apenas sobre um relacionamento. Pode ser apenas sobre um estranho, sabe; ter empatia e compaixão por todas as pessoas”.