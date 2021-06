CG-MS é destaque em revista nacional por inovação na Atenção Primária em Saúde

CAMPO GRANDE (MS) – A capital de Mato Grosso do Sul é destaque na edição extra deste mês da revista Ciência Saúde Coletiva, considerada referência internacional quando se trata de saúde pública. Nesta edição, o assunto principal é a inovação na Atenção Primária em Saúde, que dá visibilidade ao projeto implantado em parceria com a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) na cidade.

A revista é publicada mensalmente, porém, neste mês de junho, uma edição extra será lançada no dia 28 aqui na Capital. “O principal artigo, primeiro da revista, é sobre o Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde, o INOVAAPS, e foi ele que deu tema a esta edição da revista”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Neste artigo, são explicitadas as melhorias que o projeto provocou na saúde do Município. Em menos de um ano de atuação, é possível perceber que houve um incremento de 8% na cobertura da Saúde da Família, passando de 56,79% para quase 64%, que são 32 novas equipes atuando na área.

Outro ponto que também teve um resultado positivo, são os Núcleos de Ampliados de Saúde da Família (NASF), que hoje têm uma cobertura de 87,57%, atuando em 46 unidades de saúde da Capital. “São resultados significativos que fizeram com que Campo Grande subisse de uma das últimas posições na cobertura da saúde pública entre as capitais e passasse a ser a terceira com a maior cobertura”, comemora o secretário.

Os incrementos da atenção primária se dão pelas residências médicas e multidisciplinares que também estão inclusas no INOVAAPS. São, ao todo, 70 profissionais médicos atuando no projeto como residentes em medicina da família e comunidade e outros 121 de diversas áreas que trabalham em saúde da família.