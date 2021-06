Concurso para Diplomata com salários de R$ 19 mil pode ter provas em Rio Branco

As provas objetivas referentes ao concurso Diplomata estão confirmadas para o próximo domingo, 13 de junho de 2021. No entanto, o Ministério Público Federal de Alagoas expediu recomendação para que elas aconteçam em todas as capitais brasileiras.

A recomendação foi feita ao Instituto Rio Branco e ao Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

O MPF aponta que inicialmente estava previsto que “a prova objetiva da primeira fase seria aplicada nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal”. No entanto, o edital nº 9, de 7 de junho de 2021, altera os locais de prova para outros Estados da Federação.

O Instituto Rio Branco e o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) têm 48 horas para se manifestarem sobre o acatamento da recomendação.

Sobre o concurso Diplomata

Em disputa estão 25 vagas na classe inicial de Terceiro Secretário. O concurso do Ministério das Relações Exteriores está sendo executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

As vagas a serem preenchidas no concurso para Diplomatas estão dispostas da seguinte forma:

Ampla concorrência: 18 vagas;

Candidatos negros: 5 vagas;

Pessoas com deficiência (PcD): 2 vagas.

A remuneração inicial na carreira de Diplomata é de R$ 19.199,06 (valor bruto).

O que faz um Diplomata?

O servidor da carreira de Diplomata irá realizar atividades de natureza diplomática e consular, como representar o Brasil e negociar, informar ou proteger sobre assunto de interesse de nosso país no campo internacional.

Requisitos para concorrer à vaga de Diplomata

Entre outros requisitos que poderão ser exigidos, para concorrer à vaga é necessário:

Ser brasileiro nato;

Estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares, se for o caso;

Possuir idade mínima de 18 anos;

Possuir curso de nível superior em qualquer área;

Apresentar aptidão física e psicológica para exercer o cargo.

Além disso, uma dúvida que pode surgir é se quem tem tatuagem pode ser Diplomata? Neste artigo publicado no Concurso no Brasil, explicamos o que diz o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto.

Inscrições no concurso Diplomata

As inscrições foram realizadas apenas via internet, no site da banca organizadora e durante o período de 06 de julho a 09 de agosto de 2020.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 224,00.

Quem pôde solicitar a isenção da taxa de inscrição?

Estivesse inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Fosse membro de família de baixa renda, nos termos da legislação vigente;

Fosse doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Fases do concurso Instituto Rio Branco (Diplomata)

O concurso para Diplomatas será composto por três fases, a serem realizadas nas capitais dos 26 Estados e no Distrito Federal.

Os candidatos aprovados em todas as etapas e classificados dentro do número de vagas serão convocados para realizarem o Curso de Formação de Diplomatas do Instituto Rio Branco.

Confira os detalhes de cada uma dessas etapas:

Primeira fase

A primeira fase do concurso seria realizada no dia 30 de maio de 2021, mas foi reagendada para 13 de junho de 2021 em virtude da pandemia. Essa fase será composta por uma prova objetiva com 73 questões, distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Língua Portuguesa;

9 questões de Língua Inglesa;

11 questões de História do Brasil;

11 questões de História Mundial;

12 questões de Política Internacional;

6 questões de Geografia;

8 questões de Economia;

6 questões de Direito.

Para cada uma das questões, o candidato responderá se o item está CERTO ou ERRADO. Caso a resposta esteja em concordância com o gabarito, receberá 0,25 pontos.

As respostas em discordância com o gabarito receberão 0,125 pontos negativos. E as respostas sem marcação ou com marcação dupla terão nota igual a zero.

Segunda fase

Os candidatos irão realizar uma prova escrita de Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Somente serão convocados para essa etapa os candidatos melhores classificados na primeira fase.

A prova escrita de Língua Portuguesa consiste de:

Redação sobre um tema geral, que deverá ter entre 65 e 70 linhas;

Elaboração de um resumo;

Exercício de análise ou comentários sobre um texto, que deverá ter entre 15 e 20 linhas.

Confira como será composta a prova escrita de Língua Inglesa:

Redação de tema geral, que deverá ter entre 45 e 50 linhas;

Tradução de um texto do inglês para o português;

Versão de um texto do português para o inglês;

Elaboração de um resumo, em inglês, de um texto escrito em língua inglesa.

As duas provas serão realizadas em dias consecutivos e cada uma delas terá duração de cinco horas.

Serão aprovados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 60 pontos na prova de Língua Portuguesa e de 50 pontos na prova de Língua Inglesa. Cada prova valerá, no máximo, 100 pontos.

Terceira fase

Os candidatos deverão responder quatro questões discursivas para cada uma das seguintes disciplinas: História do Brasil, Geografia, Política Internacional, Economia e Direito.

Também haverá questões de Língua Espanhola e Língua Francesa, na qual o candidato deverá para cada um dos idiomas elaborar um resumo de um texto e fazer uma versão de um texto do português para a respectiva língua.

As provas serão realizadas em três dias diferentes, nos turnos da manhã e tarde.

Critérios de desempate

Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

Tiver idade igual ou superior a 60 anos até o último dia de inscrição, conforme o disposto no Estatuto do Idoso; Obtiver a maior nota na prova de Língua Portuguesa da segunda fase; Obtiver a maior nota na prova de Língua Inglesa da segunda fase; Obtiver a maior nota na prova de História do Brasil da terceira fase; Obtiver a maior nota na soma total das notas das provas da terceira fase; Tiver a maior idade; Tiver exercido a função de jurado, conforme o disposto no Código de Processo Penal.

Mais informações

O prazo de validade do concurso público será de 90 dias, a contar da data de publicação de seu resultado final, podendo haver prorrogação por igual período.

Antes de se inscrever, leia com atenção todos os detalhes publicados no edital de abertura do concurso Diplomata, que já se encontra disponível no site do IADES.

Concurso anterior para Diplomatas

O concurso para Diplomatas de 2019 foi realizado também pelo IADES. Na ocasião, 6.411 candidatos se inscreveram para concorrer a uma das 20 vagas ofertadas pelo Instituto Rio Branco.

Desse total, 15 vagas foram de ampla concorrência, 4 para candidatos negros e 1 para pessoas com deficiência (PCD).

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 208,00 e, em algumas situações, houve isenção do pagamento dessa taxa.

As seleções dos anos anteriores a 2019 foram realizadas pela banca CEBRASPE.