Condenada por tráfico sexual, atriz de Smallville é sentenciada a 3 anos de prisão

Allison Mack, mais conhecida por viver Chloe Sullivan em Smallville (2001-2011), foi sentenciada a três anos de prisão por seu envolvimento com tráfico sexual através da seita chamada NXIVM (lê-se Nexium), liderada pelo guru de autoajuda Keith Raniere.

A sentença foi anunciada nesta quarta-feira (30) na procuradoria do distrito leste de Nova York, nos Estados Unidos. Segundo o site Deadline, o resultado do julgamento se deu após poucos minutos de debate do júri popular.

