Conheça a melhor casa de apostas

Se você está iniciando no mundo das apostas é preciso que conheça a Betano, uma casa de apostas presente no Brasil que oferece bônus, missões Betano e até uma aposta grátis turbinada.

Algumas questões básicas que você deve conhecer antes de iniciar: uma aposta é o valor que o jogador coloca na escolha pretendida para um resultado final. A aposta pode ser feita num evento esportivo ou numa rodada no cassino. Uma vez que a aposta é confirmada, seu valor é retirado da conta do apostador.

Existem diferentes tipos de apostas, uma delas é a aposta ao vivo. Uma aposta ao vivo é aquela que decorre a partir do início de um jogo. A particularidade deste tipo de aposta é que ao ser em tempo real os odds variam constantemente. No website da casa de apostas Betano você pode assistir aos jogos no Stream e fazer suas apostas na hora.

Além do mais, a Betano oferece apostas grátis turbinadas, se você ganhar uma delas (numa missão, por exemplo) pode utilizá-la para apostar. E o melhor é que se você ganhar essa aposta, recebe o valor total inicial além dos ganhos conseguidos,

Também existe a possibilidade de fazer apostas múltiplas, isto é, apostas em dois ou mais eventos, num só boletim.

Ou seja, o apostador escolhe seleções de vários eventos, aposta em vários resultados e só sai vencedor caso acertar todas as escolhas. Geralmente, as odds são maiores segundo a dificuldade e quantidade das escolhas, isso gera mais ganhos.

No boletim da Betano pode fazer uma Aposta com um máximo de 13 seleções.

Dentro das apostas múltiplas também estão as apostas de sistema. A diferença é que as apostas de sistema não é preciso acertar em todas as escolhas. Existem algumas combinações possíveis, como por exemplo as Trixie e as Yankee, que são as mais conhecidas.

Uma vez que você efetuou uma aposta, deve esperar ao momento em que ela é resolvida. Esse momento é muito importante já que vai saber se ganhou ou perdeu. Caso você ganhe, recebe o valor dos ganhos de imediato na sua conta. Se acessar desde o aplicativo no celular, pode ativar as notificações e saber se ganhou ou perdeu assim que a aposta for resolvida.

Uma aposta pode ser considerada nula por diversas razões. Isto pode acontecer porque o evento é cancelado ou porque um jogador no evento não participa. Se isso acontecer, a aposta é resolvida com odds de 1.00, isto quer dizer que o apostador recupera seu dinheiro sem ganhos nem perdas.

Para apostas através da Betano, você pode acessar no website ou no aplicativo, isso faz com que você possa jogar desde qualquer dispositivo, em qualquer momento e lugar.

A Brentano é uma casa de apostas muito escolhida pelos jogadores por várias razões, dentre elas está o apoio ao cliente. Se você precisa de ajuda, quando for, o apoio ao cliente está sempre pronto para assisti-lo. Você pode se contatar por meio do e-mail, do chat ao vivo ou do messenger.