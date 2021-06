Córdelia Moraes Corrêa Silva, mãe de Faustão, morre aos 95 anos

A pintora Cordélia Moraes Corrêa Silva, mãe do apresentador Faustão, morreu na madrugada desta quinta-feira (24) em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do comunicador, que optou por não divulgar a causa da morte da matriarca da família. Ela tinha 95 anos e, além de Fausto Silva, deixa outros cinco filhos, como a diretora Leonor Corrêa, que será uma das diretoras do programa do irmão na Band.

Em 8 de novembro do ano passado, Faustão protagonizou um raro momento no agora extinto Domingão e falou de sua família em rede nacional na data em que dona Cordélia havia completado 95 anos de idade. Com exceção deste dia, os raros cliques de Fausto Silva fora das telinhas costumam ser compartilhados por Luciana Cardoso, mulher do jornalista há 12 anos, em seus perfis nas redes sociais.

Leia a matéria completa em TV POP, clique AQUI!