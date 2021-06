Crítica: Velozes e Furiosos 9 abraça o absurdo sem medo de ser feliz

Com o retorno de Justin Lin, que dirigiu o 4º, 5º e 6º filmes da franquia, Velozes 9 mostra Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) alguns anos após os acontecimentos do 8º longa e vivendo uma vida diferente do que eram acostumados, agora, em uma fazenda com o pequeno Brian.

No entanto, a vida pacata no campo logo é interrompida por uma ameaça do passado de Toretto: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). O mais novo não é mais aquele que Dom conhecia e se tornou um assassino habilidoso que está à procura de uma tecnologia que pode restabelecer a ordem das nações mundiais.

Com uma história divertida e empolgante, Velozes e Furiosos 9 reúne o que de melhor a franquia apresentou ao longo dos seus quase 20 anos: o lado família e urbano dos primeiros longas com o abraço ao absurdo dos últimos filmes.

Como de costume, em Velozes 9, Dom e seu time precisam lutar contra um vilão que busca mudar o rumo da humanidade e tudo isso em meio a voltas pelo mundo e cenas de ação mirabolantes.

A novidade deste filme, porém, são os flashbacks sobre o passado da família Toretto, que consegue apresentar novos elementos na história do personagem e fazer diversas homenagens e fan services a franquia.

Além disso, o que era esperado por conta dos trailers e entrevistas do elenco se confirmou: Velozes e Furiosos 9 tem as cenas de ação mais surtadas e mirabolantes de toda a saga.

Após a corrida no gelo, saltos de prédios e aviões, foi a vez do “carro-aranha” e a corrida no espaço – que são motivo de piada até mesmo entre os personagens.