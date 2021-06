‘Cruzeiro do sul terá os professores mais bem pagos do estado’, diz prefeito Zequinha Lima

Através da verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb) a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai garantir um abono de mil reais aos professores do município. Os permanentes, que ganham 1.889 reais, passarão a receber 2.889 reais (retroativo ao mês de maio). Já os professores provisórios, que recebem 1.700 reais, passarão a receber 2.700 reais.

A verba do “Novo” Fundeb é uma obrigação constitucional. Os municípios precisam usar cerca de 70% do recurso que recebem, em remuneração dos profissionais. Esse é um recurso destinado exclusivamente para educação e cabe a cada prefeitura se organizar e planejar a forma de gastar, respeitando as regras impostas.

O planejamento financeiro feito pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, garantiu aos professores do município o maior abono entre todas as cidades do Acre. Maior, inclusive, que o concedido aos professores do estado.

Para Pedro Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Educação, essa é uma data a ser muito comemorada: “Dia histórico para nossa classe. Só o que podemos fazer é agradecer o empenho da gestão do prefeito Zequinha. Sabemos agora o que é ter uma gestão que realmente valoriza a educação”, disse o sindicalista.

Já o secretário de educação, Amarízio Saraiva, disse que a decisão do prefeito mostra o compromisso que ele tem com a educação: “Essa é uma conquista para todos nós que valorizamos e lutamos pela educação. Eu me sinto muito feliz de ter um prefeito que tem compromisso e sabe que o caminho para o desenvolvimento é educar com qualidade”, falou o secretário.

O deputado Nicolau Júnior, comentou a gestão em Cruzeiro do Sul e o aumento dado aos professores: “Eu quero agradecer o prefeito Zequinha, hoje é um dia pra gente comemorar muito. Eu tenho muito orgulho da gestão de Cruzeiro do Sul, onde eu ando nesse estado as pessoas falam bem do Zequinha e do Henrique Afonso”. E seguiu: “Hoje, Cruzeiro do sul tem a gestão mais bem avaliada do Acre e esse aumento para os professores mostra o que é ter um gestor comprometido”, disse o presidente da Assembleia Legislativa do Acre

O vice-prefeito Henrique Afonso também comentou a boa notícia.

“O que estamos fazendo na gestão é fruto de muito trabalho. Temos união e muita vontade de trabalhar e ainda tem muito pra ser feito, estamos só começando”. E seguiu: “Me perguntaram porque eu sou um vice-prefeito diferente, eu parei, pensei e não tive dúvidas em responder: Por que eu tenho um prefeito diferente”, disse Henrique.

O prefeito Zequinha lima – que também é professor e tem uma longa história como sindicalista – esclareceu que o abono foi possível graças à organização financeira da gestão e se mostrou muito feliz diante da conquista de seus colegas: “Vocês não fazem ideia da minha emoção em vir aqui anunciar esse aumento. A educação é causa de vida pra mim! Hoje estou prefeito, mas sou mesmo é professor. E trazer uma conquista como essa para os profissionais de educação do nosso município é algo que nunca vou esquecer. E continuou: “Não posso deixar de agradecer o apoio do Henrique Afonso, de toda nossa equipe de secretários , do nosso governador Gladson – sempre um parceiro – e do meu amigo, deputado Nicolau Júnior.

Jeane Freitas, Professora e coordenadora pedagógica, comemorou o anúncio feito pela prefeitura: “É muita alegria… São anos de luta e, hoje, nos sentimos realmente valorizados! Temos que comemorar e agradecer muito o prefeito Zequinha e toda sua equipe.

O prefeito Zequinha Lima e o vice-prefeito Henrique Afonso são professores e possuem uma longa trajetória no sindicalismo. São os primeiros gestares em Cruzeiro do Sul que saem da área da educação. O aumento divulgado hoje é mais uma medida muito comemorada pela classe e acontece com apenas 180 dias de gestão. Cruzeiro do Sul foi também o primeiro município acreano a vacinar a categoria da educação contra a covid-19.

Além do aumento no salário dos professores, também foi anunciado pelo prefeito, aumento de 100% na verba da merenda escolar e aumento para equipes de apoio.

O abono do Fundeb está garantido até dezembro deste ano e não é incorporado ao salário dos servidores. Já em outubro será discutido o ano que vem e, segundo o prefeito Zequinha Lima, o trabalho será feito no intuito de seguir valorizando e priorizando a educação.