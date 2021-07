Datena vai se filiar ao PSL para ser candidato em 2022, diz Bivar

A filiação foi acertada em jantar na noite dessa segunda-feira (28/6) entre Datena e os presidentes nacionais do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), e do PSL, deputado Luciano Bivar (PE).

O encontro ocorreu em São Paulo e contou ainda com a presença do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (sem partido-RJ) e do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

“O Datena está se filiando ao PSL. Ontem, ele já comunicou aos amigos para transmitir sua filiação ao partido. Disse que já se considera filiado ao PSL”, afirmou Bivar à coluna.