De volta às origens: saiba tudo sobre a nova temporada do MasterChef

“A Helena tem um astral, uma aura, uma coisa de humor que é muito interessante. Não só no estúdio, mas nos bastidores, eu percebo uma felicidade em toda a equipe. A gente pode gravar em qualquer horário, ela está sempre feliz. Sempre cantando. É uma felicidade ter você aqui”, elogiou Ana Paula Padrão.

Novidades nas provas

Além da retomada da dinâmica original do programa, novos artifícios durante as provas devem aquecer a disputa, de acordo com a diretora do MasterChef, Marisa Mestiço.

“Toda temporada a gente traz coisas novas e nessa, por exemplo, a gente tem a caixa misteriosa dourada, que é um aditivo ao poder da caixa misteriosa, onde os participantes podem ter uma vantagem ou uma desvantagem dentro desse momento da competição. Isso vai mexer bastante com os humores dentro da cozinha”, explicou.

O avental dourado poderá mudar completamente o rumo das provas em equipe. Marisa revelou como funcionará o uso do acessório durante a disputa.

“Depois de sete anos no ar, começamos a pensar o quanto a dinâmica em equipe é importante. Se alguém da equipe se sentir incomodado ou prejudicado pela capitania da pessoa que assumiu o avental de capitão, ele tem o direito de ir lá, quebrar essa caixa, tirar o avental dourado, discorrer para os jurados o porquê ele quer assumir esse lugar e, automaticamente, ele assume o lugar de capitão”, contou. “O avental dourado vem para apimentar um pouco essa identidade da prova em equipe”, garantiu.

A dinâmica de eliminação também mudou em alguns pontos. Agora os jurados escolherão os três piores participantes e a Ana Paula fará uma curadoria com o mezanino para que que eles possam salvar uma pessoa. “Isso, com certeza, mexe bastante com a performance desses jogares dentro da cozinha”, completou a diretora.

O cenário foi renovado e conta agora com cores mais claras e maior ênfase no dourado. Como contou Ana Paula Padrão, o estúdio traz “uma pitada de glamour a mais”.

Relação com os participantes

Questionado se costumam se apegar aos participantes, os jurados revelaram que “sofrem” ao ver alguns cozinheiros eliminados da competição.

“A palavra acho que não é se apegar. A gente vai vendo o grau de evolução, né? A gente vai vendo como cada participante está preparado e uma crescente dentro do programa. Não é apegar mas é olhar e pensar: ‘aquela pessoa tem chance de chegar à final ou perto da final’. Procuro não me envolver emocionalmente, até porque nem dá tempo, né? Vejo o potencial como profissional de cada cozinheiro”, disse Fogaça.

“A gente é humano, sempre tem uma coisa. Temos nossas preferências, mas a gente não pode falar, ninguém pode saber, então não vou falar nada”, brincou Jacquin.

“Dá uma coisinha, porque a gente sabe que é comum errar na cozinha. E por mais que eles sejam bons, as vezes uma coisa deu errado naquele momento, você tem que eliminar. É difícil, eu acho a eliminação um momento difícil do programa”, completou Helena.

A diretora do programa falou sobre a importância do distanciamento emocional entre os jurados e os participantes.

“Eles [os jurados] sofrem muito porque a gente fica o tempo todo lembrando que o distanciamento é importante para que tenha uma avaliação real. O MasterChef não é um formato que constrói pontuação a cada O sofrimento que a Helena tá se referindo é esse. As vezes os participante foi bem a competição inteira, mas não teve um bom momento naquela prova”, detalhou Marisa.

Cuidados com a Covid-19

Para evitar a contaminação pelo coronavírus, os protocolos de segurança recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) estão sendo seguidos à risca pelo programa. Pela primeira vez na história do reality, os participantes ficaram confinados em um hotel em São Paulo antes e durante as gravações com o objetivo de preservar os competidores.

As gravações da nova temporada ainda estão em andamento e, de acordo com a apresentadora do programa, a cada quatro dias os integrantes da atração são testados contra a Covid-19.

“Na temporada passada isso funcionou muito bem e não passamos por nenhum problema interno. Somos muito cuidadosos o tempo inteiro”, revelou Ana Paula.