Débora Nascimento e ex-namorado de Marquezine assumem namoro

Débora Nascimento, atriz e ex-esposa de José Loreto, assumiu um romance com o modelo Marlon Teixeira, ex-namorado da atriz e influenciadora Bruna Marquezine.

O casal apareceu nesta quinta-feira (10) em clima romântico no feed do Instagram em postagem feita no perfil da atriz.

Marlon Teixeira e Débora Nascimento aparecem abraçados em uma duna de areia na praia, completamente apaixonados.

A atriz fez questão de se declarar: “Infinito particular”. No final do ano passado o casal foi flagrado junto curtindo o réveillon, porém, não haviam confirmado o relacionamento.

José Loreto e Débora Nascimento tiveram juntos uma filha, que atualmente tem 3 anos de idade. Marlon Teixeira e a ex-companheira Cheynne Tozzi também possuem uma filha.

Isis Valverde, Marcelo Cosme, Deborah Secco, Fernanda Gentil, Caio Fischer e Paloma Bernardi foram alguns famosos que desejaram felicidades para o novo casal.

O casal Débora Nascimento e Loreto não estão mais juntos desde fevereiro em 2019, ano em que oficializaram a separação após uma suposta traição por parte do ex-marido.

Em agosto, vivendo a fase solteira, assumiu ser bissexual.

Na tela da Globo, a atriz marcou presença na teledramaturgia do canal. Suas principais novelas de sucesso foram Avenida Brasil, Duas Caras, Alto Astral, Êta Mundo Bom e Verão 90. Já foi considerada musa brasileira por aparecer no filme O Incrível Hulk.