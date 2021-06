Descubra qual é a melhor fase do ano para cortar o cabelo

Conheça mais sobre o assunto e saiba qual é a melhor fase da lua para cortar o cabelo.

É verdade que a lua influência no crescimento do cabelo?

Em primeiro lugar, vale ressaltar que não existe nenhuma pesquisa cientifica que comprove o crescimento do cabelo ao cortar em uma fase da lua específica. Por outro lado entra a crença, que é perpetuada há séculos sobre a influencia da fase no crescimento capilar.

Além disso, segundo o site americano Mind Body Green, essa prática é feita desde o século XIX com os agricultores, que se baseavam nas fases da lua para o plantio e assim, sabiam qual fase da lua era ideal para o crescimento da sua colheita.

Lua crescente e quarto crescente

Primeiramente, a fase da lua que estimula o crescimento capilar. Cortar as pontas duplas ou um corte que não mexa com o comprimento do cabelo durante a lua crescente, irá ajudar seus fios crescerem mais rápido e mais forte. O próprio nome da lua traz a simbologia do crescimento, portanto, se está querendo fios longos, invista nesta lua.

Lua nova

Assim como o seu nome, a lua nova ajuda a renovar os fios, fazendo com que novos fios surjam e mais saudáveis. Portanto, se você sofre com cabelo ralo, quebradiços ou finos, é uma ótima opção fazer a mudança de visual nessa lua, pois irá te ajudar com o fortalecimento e renovação. Além disso, é uma ótima opção para fazer tratamentos como reconstrução e nutrição.

Lua cheia

Cortar o cabelo na lua cheia é para as mulheres e os homens que querem um cabelo mais volumoso, cheio e com muito brilho. Se o seu cabelo é fino e você quer trazer um volumão, é o momento certo para apostar em um corte. Além disso, invista em tratamentos capilares de hidratação profunda, já que essa fase deixa um brilho espetacular. Entretanto, a lua cheia deixa as emoções à flor da pele, portanto, nada de mudança radical.

Lua minguante e quarto minguante

Essa fase da lua é ótima para quem deseja menos volume e está precisando de tratamentos potentes nos fios. O crescimento capilar nessa fase é desacelerado, ou seja, é perfeito para quem deseja adotar fios curtos e quer que o corte dure por mais tempo. Além disso, se não gosta de volume, essa é a fase para abaixar os fios e renovar o visual.

Qual é a melhor fase da lua para cortar o cabelo?

Depende. Não existe uma fase melhor para cortar o cabelo, visto que cada fase é para algum benefício. Se você procura crescimento rápido, para você a melhor fase da lua é a crescente, mas se quiser ter mais volume é a lua cheia. Ou seja, é você que decide qual é a melhor fase para você de acordo com a sua necessidade nos fios.

Quais os melhores dias para cortar o cabelo?

O primeiro dia de cada fase da lua é a melhor opção para um resultado mais satisfatório. Para acompanhar a transição da lua e a data correta, você pode usar aplicativos no celular. “Fases da Lua” é um aplicativo simples e bem detalhado, está disponível tanto para IOS quanto para Android. Agora é só baixar e escolher qual fase deseja cortar e agendar seu horário no salão.

Cuidados além das fases da lua

Depois de escolher qual fase deseja cortar o seu cabelo de acordo com o resultado que busca, é necessário entender que, é preciso continuar cuidado dos fios da mesma forma.

Ou seja, cortar o cabelo na lua crescente não irá fazer o seu cabelo crescer sem nenhum esforço, pois é preciso manter os fios saudáveis e com os tratamentos em dia.