Em estreia no Multishow, Jojo Todynho xaveca Rodolffo: ‘Te pego hein’

A funkeira e agora apresentadora Jojo Todynho estreou com tudo no Multishow.

A famosa, conhecida por não ter papas na língua, recebeu a atriz Juliana Paes no primeiro episódio do “Jojo Nove e Meia”, talk-show que estreou na noite desta quinta-feira (17) no canal.

Durante a atração, ela aproveitou para mandar um xaveco para o cantor Rodolffo, ex-participante do BBB21.

“Rodolffo eu te pego hein, já sei que tu tá solteiro“, disse Jojo, arrancando risos da convidada Juliana Paes. Ao som de “Batom de Cereja”, uma das canções da dupla Israel e Rodolffo, a apresentadora ensinou a atriz a dançar a coreografia que ficou famosa dentro do reality de confinamento.

Antes, durante a entrevista com Juliana Paes, Jojo aproveitou para fazer uma revelação “quente” de sua vida íntima antes da fama. A funkeira disse que já se envolveu com um homem que contratou seus serviços de doméstica.

Ela falou sobre o assunto após perguntar à atriz se ela “incorporava” alguns personagens na hora do sexo, como Ritinha, a empregada vivda por ela em “Laços de Família”.

“Eu trabalhei com diversos tipos de coisas, né. E uma das coisas eu trabalhei como diarista. E um caso que eu tenho até hoje… Seu Rodrigo, saudade!”, disse Jojo. “Um dia, que isso não é do meu caráter mas aconteceu, fui tomar um banho e deixei a porta entreaberta. Ai Seu Rodrigo deve ter passado pelo corredor, voltou né, e tamo aí até hoje né Seu Rodrigo?”.

O “Jojo Nove e Meia” será exibido toda quinta-feira, às 21:30, no canal Multishow. Ao todo serão oito episódios e em cada um deles a funkeira irá conversar com um famoso diferente.

Com plateia virtual devido a pandemia, os demais convidados da primeira temporada são: Babu Santana, Fabiana Karla, Glória Groove, Gil do Vigor, Joelma, Mumuzinho e Tati Quebra Barraco.

Assista abaixo: