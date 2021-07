Empresário abre novo processo contra suposto amante de Gugu

A Justiça brasileira finalizou o processo que o empresário Guilherme Stangherlin movia contra Thiago Salvático – que afirma ter sido um amante do apresentador Gugu Liberato, para reconhecer a união estável que eles tiveram. À coluna, Guilherme revela que abrirá um novo processo, desta vez na Alemanha, visto que ele mudou-se do Brasil no início do ano.

Procurado pela coluna, Guilherme conta que o sonho dele era o de manter uma família com Thiago e que jamais desejou viver tamanha dor de cabeça.

