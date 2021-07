Ex de Diogo Nogueira perde a paciência e manda possível recado para Paolla Oliveira: “Sem futuro”

Ao que tudo indica, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira estão realmente juntos. Dessa forma, os pombinhos passaram a ser o centro dos holofotes e viraram alvos de comentários.

Sendo assim, de acordo com informações do jornalista Leo Dias, o mais novo casal estão juntos há cerca de cinco meses. A beldade está sendo vista com frequência no condomínio do cantor.

Enquanto nas redes sociais Diogo Nogueira e Paolla Oliveira tenta manter tudo no sigilo, presencialmente ele já a chamou para conhecer a família. A mãe de Diogo, Ângela Maria Nogueira, já está seguindo Paolla. Além disso, a atriz segue o diretor musical do cantor, Rafael dos Anjos.

No entanto, tem gente que não gostou nada desse possível romance. Milena Nogueira, ex-esposa de Diogo Nogueira, publicou uma indireta para a contratada da TV Globo, atualmente participante do Dança dos Famosos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a beldade publicou uma imagem com um texto que falava sobre ser trocada. Ela utilizou a função stories e, obviamente, não citou nomes para não ficar tão explícito.

Ex mulher de Diogo Nogueira detona com indireta para o ex-marido e a atual affair do cantor Paolla Oliveira

“Aprendam mulheres! Homem sem valor a gente deixa pra mulher sem futuro”, afirma a frase que foi compartilhada por meio da função dos Stories, acompanhada ainda do trecho da música Ilusão, de Filipe Ret, que tem em sua letra trechos como ‘Eu vivi como eu quis. Tudo é uma ilusão”.

Diogo e Milena ficaram juntos por 20 anos. De casamento, foram 14. Há cerca de três anos atrás, o possível novo namorado de Paolla Oliveira, juntamente com até então companheira, decidiram colocar um ponto final no casório. Apesar de já separados oficialmente, eles chegaram a conviver por mais um ano juntos.