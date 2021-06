Neste sábado (26), o Café Colonial com Chorinho do Mercado Cultural, recebe o grupo Espinha de Pirarucu a partir das 7h, na Avenida Presidente Dutra, 2816 – centro de Porto Velho (RO).

Domingo no Mercado Cultural a partir das 17h tem o tradicional Tacacá musical com diversas barracas de comidas típicas e som ao vivo com vários cantores locais, o Mercado Cultural fica localizado na Av. Pres. Dutra, 2816 – centro de Porto Velho.