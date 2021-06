Gkay e Rezende fazem as pazes após término: ‘Mais que amigos’

Gessica Kayane, conhecida por Gkay, revelou que está tudo bem com o ex-affair Rezende. Em dezembro do ano passado, os famosos entraram para os assuntos mais comentados do Twitter com a suposta traição do youtuber. Rezende não contou para Gessica que estaria em uma balada, entretanto, a influenciadora digital descobriu por terceiros.

Na época, Gkay e Rezende haviam assumido o romance pelas redes sociais e trocavam declarações. O youtuber, entretanto, mesmo ficando com a beldade, foi curtir adoidado com os amigos. Nenhum dos dois assumiu relacionamento, ou seja, Gkay não estava namorando a celebridade da web.

Uma convidada da balada, filmou Rezende curtindo o evento e acabou expondo o rapaz. Alice Pradda também publicou prints nos Stories do Instagram mostrando uma suposta conversa com o famoso convidando a jovem para uma social. Gkay descobriu tudo pela internet e ficou arrasada.

Após averiguar a situação no perfil de Alice, declarou guerra contra o ex-companheiro por se sentir enganada: “Enfim, macho sendo macho. Pelo menos eu não preciso de bebida para fazer/falar o que eu quero. Se eu quiser fazer eu não faço, não fico de personagenzinho na internet não”. Pradda chegou a revelar que segundo o amigo de Rezende, ela e o youtuber iriam ficar.

Rezende foi criticado em seus perfis e tentou se defender após o assunto se tornar público: “Eu, realmente, deveria esperar amanhã para explicar para vocês, explicar e tal. Mas eu não consigo. Eu fiquei muito chateado, até com a própria Gkay achando que eu fiz tal coisa, sendo que eu não fiz. Não fiz, não fiz. As pessoas falam à toa”.

“Vou usar os Stories para pedir para essa pessoa, para essa garota: ‘posta, posta essa conversa comigo que você fala que tem. Não tem nada. Não falei com você, não fiz nada. Mas eu quero que, se você tiver essas coisas, que você poste”, completou o desabafo.

Nesta quinta-feira (24), um internauta perguntou para Gkay se a famosa continua falando com Rezende. Por meio dos Stories, a artista declarou que a amizade continua: “Sim, somos mais que amigos, friends. De boa, agora! Gzende [shipper do casal] de amigos sim”.