Irmão de Luciano Huck assume de vez e surge ao lado de companheiro gato: “V*ado aqui com muito orgulho”

Irmão do apresentador Luciano Huck, Fernando Grostein celebrou o dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Para isso, ele se declarou para o marido Fernando Siqueira.

Dessa forma, o ator compartilhou várias fotos, em que na maioria surge ao lado do seu grande amor. Para quem não sabe, os pombinhos moram nos EUA, em Los Angeles.

“Dia internacional do orgulho LGBTQ! V*ado aqui com muito orgulho, ou qualquer nome que você quiser. Algumas fotos ao lado do maridão para celebrar a data”, escreveu na legenda.

