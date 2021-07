Irmão de Luciano Huck posa com o marido: “Viado com muito orgulho”

Fernando Grostein, irmão mais novo do apresentador Luciano Huck, celebrou o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, nessa segunda-feira (28/6), com uma sequência de fotos ao lado do marido, Fernando Siqueira. Os dois estão juntos desde 2016.

Nos cliques, o casal aparece fazendo caras e bocas, mas Grostein deu maior destaque ao amado, com vários registros solo. “Dia internacional do orgulho LGBTQ! Viado aqui com muito orgulho, ou qualquer nome que você quiser”, escreveu na legenda.