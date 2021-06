Que Batom de Cereja de Israel & Rodolffo se tornou um dos maiores hit do ano, todo mundo já sabe, mas o que nem todo mundo percebeu é que a dupla acabou de conquistar mais um grande feito.

Com o lançamento de Faz Amor Comigo Só Hoje, com participação de Wesley Safadão, eles entraram para o Top10 do Spotify e tornaram-se os únicos artistas com duas músicas simultâneas entre as dez mais tocadas do Brasil.