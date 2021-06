Jair Bolsonaro se reúne com os Bittar no Planalto; “Marcia será minha candidata, se quiser”

Depois de rodarem todo o Acre, ele pelos municípios do Vale do Juruá, e ela pelo Alto Acre e a região do Abunã, o senador Márcio Bittar (MDB-AC) e a historiadora Márcia Bittar, sua retornaram a Brasília e, no final desta quarta-feira (23), foram recebidos no Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Amigos do Acre, estou recebendo aqui o senador Bittar, meu grande amigo, e a Márcia. Estamos aqui, como sempre, discutindo questões do Estado e do Brasil”, disse Bolsonaro num vídeo gravado pela assessoria do Palácio do Planalto. “É um prazer receber aqui esse casal que pensa no futuro do Brasil e do Estado”, acrescentou o presidente.

Márcio Bittar disse que foi ao Planalto comunicar ao presidente o resultado de suas últimas viagens pelo interior do Acre. “Vim trazer a ele várias mensagens do nosso Estado. A Márcia vem de vários municípios e eu também e as mensagens são de parabéns e incentivo. Muita gente, entre orações e pedidos, diz, continuem”, disse Márcio Bittar. Segundo ele, os votos de incentivo são para que ele permaneça aliado a Bolsonaro e a seu projeto político.

O presidente voltou a dizer que Márcia Bittar será, se quiser, sua candidata ao Senado no Acre. Ela, por sua vez, disse que vai aceitar o desafio e que já começou a se movimentar pelo interior do Acre.

Entre Bolsonaro e Márcio Bittar, duas figuras importantes da política nacional no país, Márcia Bittar disse estar bem calçada por essas duas figuras proeminentes. “Eu dependo do Márcio, do Bolsonaro e do povo acreano para ser senadora. Estou comprometida com esta agenda do Bolsonaro, com uma agenda liberal e conservadora e devo sim enfrentar o desafio de ser candiddata ao Senado pelo Acre”, disse Márcia Bittar.