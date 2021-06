Jogador Ronaldinho Gaúcho ostenta em Dubai e pode ser preso

Ronaldinho Gaúcho, atualmente viajando para Dubai, pode acabar preso se pisar no Brasil novamente.

O jogador de futebol está com o irmão fora do país e vem ganhando dinheiro para fazer presenças em eventos. O atleta costuma mostrar a rotina de luxo por meio do seu perfil no Instagram.

De acordo com o jornal Extra, a Justiça acatou o pedido de execução e penhora de bens de Ronaldinho Gaúcho a pedido de Priscilla Coelho, ex-noiva do jogador.

O advogado da moça, Alberto Medrado, conversou com o veículo de comunicação e declarou que o juiz deferiu o valor da pensão em novembro e, desde então, Ronaldinho não depositou nenhum valor.

“O juiz deferiu o valor da pensão em novembro e mesmo sendo intimado através de seu advogado, Ronaldo não depositou nenhum valor desde novembro. Promovemos a execução de todos estes meses sem pagamento, a princípio só requerendo bloqueio de valores em bancos e penhora de bens”, disse.

“Mas, futuramente, caso esse comportamento persista, vamos ser mais incisivos, podendo requerer até mesmo a prisão civil por falta de pagamento de pensão”, continuou o advogado de Priscilla Coelho, ex-companheira do atleta renomado.

E não acabou por aí, já a ex-noiva de Ronaldinho Gaúcho também busca provar sua união estável com o famoso e a partilha de bens. Para o Extra, Priscilla disse que o valor da pensão é baixo.

“O que me deixa triste e perplexa é que essa pensão é pouco demais para tudo o que o Ronaldo tem e para o que gasta. Enquanto ele não cumpre seu dever e faz a Justiça de tola, eu me viro sem saber quando vou receber o que já é meu determinado pela lei”.

O jornal carioca comentou sobre a possibilidade da moça participar de A Fazenda 13, reality da Record que confina famosos em um sítio em Itapecerica da Serra (SP).

Priscilla Coelho disse que soube pela internet, entretanto, não conversou com ninguém e que Ronaldinho Gaúcho ficaria preocupado se ela entrasse.