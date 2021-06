José Mayer curte vida tranquila após sair da Globo por conta de assédio

Depois que esta coluna noticiou sobre a vida simples e tranquila que o ator José Mayer — que deixou a Globo após ser acusado de assédio — tem vivido em sua casa de Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro, ao lado de seus animais de estimação e da família, o eterno galã da TV entrou em contato conosco para contar um pouco sobre como tem sido sua vida fora da TV.

Ele começou deixando claro que suas idas à casa de Itaipava e ao sítio que possui em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio , são duas opções que ele tem para descansar com a família. Seu endereço fixo mesmo é na Barra da Tijuca, onde mora há 31 anos, embora na pandemia venha se dividindo entre seus três endereços.

Ele também falou um pouco sobre como anda sua vida fora dos holofotes. “Sigo protocolos (da pandemia), já fui vacinado e continuo usando máscara.

Vivo com Vera (Fajardo, com quem é casado há 45 anos), visito minha filha, Júlia, e meu neto Antônio, em Visconde de Mauá (RJ). Estou muito feliz e tranquilo, ao contrário do que uma certa imprensa insiste em dizer”, contou o ator à coluna.