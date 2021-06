Juliette compra presente para Alceu Valença e ele expõe tudo na web

O cantor Alceu Valença surpreendeu os seguidora com uma postagem veiculada em seu Instagram na tarde da última terça-feira (22).

Ele, que no final de semana cantou em dueto em Juliette Freire em uma live que teve transmissão pelo YouTube, mostrou em primeira mão um mimo que ganhou da ex-BBB.

Em imagem compartilhada pelo músico, tornou-se possível observar que ele recebeu um cacto da paraibana – planta pela qual ela tem devoção e que também deu nome ao seu fandom.

Junto com o presente, Juliette enviou uma carinhosa cartinha. “Alceu, voei em asas na tua anunciação e meu coração chegou em casa quando ouvi a sua voz”, disse o texto.

Ao atribuir uma legenda ao post, o artista desejou sucesso à influenciadora digital nessa nova fase em sua vida. “Um presente carinhoso de Juliette. Voe, passarinha!”, escreveu ele.

Os internautas, como esperado, reagiram ao gesto da famosa. “Ju é um ser de muita luz, admiro demais”, declarou um usuário da web. “Um presente simples, mas cheio de amor”, afirmou outro.

“Que amor! O carinho que ela tem por quem ela admira é uma coisa linda de ver”, observou ainda uma terceira pessoa.

Em alta por conta de sua participação no reality de confinamento da Globo, Juliette vai ganhar um documentário sobre sua vida na Globoplay.

A novidade foi anunciada pela ex-BBB durante o Mais Você da última sexta-feira (18). Após revelar a informação, a maquiadora tratou de dividir com os seguidores nas redes sociais um spoiler do que está por vir:

“‘Todo o bastidor, tudo que me formou…’. Dia 29 de junho tem o primeiro episódio do meu documentário no Globoplay. Que frio na barriga só de ver o trailer, que emoção saber que minha história vai ser documentada e contada pra vocês, por vocês, com vocês. Desde já, muito obrigada”.

A produção contará com seis episódios, cujo primeiro capítulo já vai ao ar no dia 29 de junho. “É a minha vida, minha história, o que as pessoas não conhecem e não viram”, afirmou.