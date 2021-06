Oficialmente divorciada de Kanye West, Kim Kardashian desabafou sobre o fim do casamento no mais recente episódio da série Keeping Up With The Kardashians.

As imagens exibidas pelo canal E! foram gravadas em novembro de 2020, antes do casal anunciar a separação. Nelas, a empresária chora e se culpa pela crise no relacionamento.

