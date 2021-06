Ludmilla revela que quer ser mãe e que planeja engravidar sua mulher

A cantora Ludmilla revelou que tem planos de ser mãe ao lado da mulher, Brunna Gonçalves. Em entrevista para a Vogue, a funkeira contou que pretende ter gravidez compartilhada com a parceira, ou seja, ter seu óvulo no útero da amada. “Só queremos viver a nossa escolha, o nosso amor e ser felizes!”, afirmou a artista.

A jurada do The Voice + contou que sente orgulho da sua verdade. “A minha verdade [me orgulha]. Nunca fingi nada, sou fiel a mim, assim como à minha arte. Tudo o que vocês me viram fazer até hoje, saibam que sempre foi porque eu acreditava que era bom, que o público ia gostar. Estou em constante evolução e aprendizado. Tenho certeza de que já mudei e evoluí muito desde quando comecei e ainda há muito o que mudar”, declarou.

