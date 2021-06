Mâncio Lima começa a vacinar pessoas de 35 anos contra a Covid-19 nesta terça-feira

Cinco minutos, esse é o tempo que leva entre o preenchimento do formulário e aplicação da vacina contra o novo Coronavírus. A dor, embora que leve, representa a proteção contra os efeitos da Covid-19 no organismo humano. De acordo com especialistas, a vacina ainda é a principal proteção contra a doença e a favor da vida.

“Pra mim é uma alegria muito grande estar participando desse momento de imunização, para quem passou por dias difíceis de pegar Covid, ser internado, sofrendo as consequências do novo Coronavírus é um momento de muita satisfação. Não importa sua bandeira partidária, o que importa é a saúde de sua família, sua vitalidade e, esse é um momento único que todos nós temos que participar, temos que ser uma coluna de imunização para as pessoas e para a sociedade em que vivemos”, disse Normando Sales, Pastor da Igreja Batista do Bosque.

A Prefeitura de Mâncio Lima ampliou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 35 anos nesta terça-feira, 22. O município também continua a imunização de trabalhadores da educação, pessoas com comorbidades, deficiência permanente, acima de 40 anos sem comorbidades, entre outros, tanto no sistema drive-thru quanto nas Unidades Básicas de Saúde.

“Para nós da gestão é uma alegria estar disponibilizando a vacina para a população de 35 anos de idade, ainda temos as pessoas de 40 anos acima que não vieram tomar a sua dose, mas que podem e devem procurar o sistema drive-trhu durante toda essa semana. Estamos procurando colocar cada vez mais vacinas à disposição da população por entendermos que ela salva vidas. Infelizmente, a procura ainda tem sido pequena, nós imaginávamos que quanto mais baixa a faixa etária, maior seria a procura, porém, tem sido o contrário e o que a gente pede é que a população não deixe de se vacinar, a vacina é a principal proteção contra o novo Coronavírus” enfatizou Ajucilene Gonçalves Mota, Secretária Municipal de Saúde.

Os grupos prioritários, as pessoas acima de 40 anos e sem doenças preexistentes, também podem procurar o drive-thru ou as UBS, que não precisa de agendamento também das 8h às 17h.

“É uma alegria muito grande e, embora estando de máscara, mas eu estou sorrindo, sorrindo porque chegou a minha vez de tomar a minha dose da vacina contra a Covid-19, não me antecipei esperando por esse momento. O sentimento é de gratidão a Deus, a ciência e aos nossos políticos, a vacina é vida, protege e lhe dá um pouco mais de segurança quanto aos efeitos invasivos desta doença, que já nos levou tantas vidas”, destacou Zeca do Pentecostes, Vereador (MDB).

Duas vezes na semana o município tem recebido lotes da vacina o que varia conforme o número que o Estado recebe, hoje, o município dispõe de 1,6 mil doses só para a primeira aplicação. Mesmo o município tendo um estoque razoável do imunizante, infelizmente, a procura ainda tem sido muito pequena.

“Esperei com muita ansiedade e alegria que chegasse a minha vez de tomar a vacina. Enquanto comunicador e cantor sei da importância desse momento e o quanto a vacina salva vidas, as pessoas não tem que ter medo, não tem que acreditar em crendices ou em conversa fiada, tem que tomar a vacina para se proteger contra o vírus, espero que as pessoas da minha idade e que amam sua vida façam como eu e venham se imunizar”, falou Aderban Silva, cantor radialista.

A 2ª dose das vacinas, para quem estiver no prazo de recebimento, será aplicada normalmente nos postos de saúde ou no drive-trhu em frente o Anexo da Secretaria Municipal de Saúde, sem necessidade de agendamento. Neste caso, é necessário levar documento de identidade, Cartão do SUS e carteira de vacinação.

“A nossa preocupação é com quem já tomou a primeira dose e que não está voltando para o reforço, a segunda dose é importante tanto quanto a primeira, é ilusão pensar que tomou a primeira e já está imunizado, é um engano, porque uma completa a outra. Se já está com 45 dias que recebeu o imunizante já pode nos procurar para a segunda dose”, finalizou Ajucilene Gonçalves Mota, Secretaria Municipal de Saúde.

O Município de Mâncio Lima já imunizou mais de 41% da população desde as comorbidades, trabalhadores da saúde, população indígena e ribeirinha, segurança pública e trabalhadores da educação. A cidade recebeu 9.617 e já foram aplicadas 6.620. A vacinação da população de 35 anos se estende até a próxima sexta-feira 25.

Quem não completa o esquema vacinal está mais sujeito à infecção, em comparação com pessoas que recebem as duas doses. Até por isso, esse indivíduo não contribui tanto para o controle da circulação do Sars-CoV-2.

É importante buscar a segunda dose, porque a eficácia prometida foi determinada a partir de estudos que os testaram fazendo duas aplicações, receber a segunda dose envia mais força para o seu sistema imunológico atacar quando necessário, como se fosse um lembrete.