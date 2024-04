Universidade de Columbia, nos EUA, começa a suspender alunos que protestam contra a guerra em Gaza

Um aluno é judeu e ficou do lado dos manifestantes pró-Palestina. Ele disse que iria continuar no local para protestar contra qualquer tipo de violência – do grupo terrorista Hamas ou do Exército de Israel.

Do lado oposto, o grupo de estudantes pró-Israel também ficou. Eles vêm denunciando casos de discriminação contra a comunidade judaica durante os protestos. Um aluno afirmou que o campus também pertence aos judeus e ele não vai ser intimidado.