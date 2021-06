Marcos Matias e Maha Manasfi são empossados como membros efetivos do TRE-AC

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Denise Bonfim, empossou, em sessão solene realizada na manhã desta sexta-feira, 25, na modalidade videoconferência, os juízes de Direito Marcos Thadeu Matias Mamed e Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, nos cargos de membros efetivos da Classe de Juiz de Direito da Corte Eleitoral acreana, para o biênio 2021/2023.

Após o ato de posse, o juiz-membro Armando Dantas saudou os empossados em nome dos demais membros da Corte, ressaltando que o TRE-AC ganha incalculável esforço de ânimo com a chegada dos juízes Marcos Matias e Maha Manasfi, pois “magistrados justos, que temperam seus despachos e sentenças com a sabedoria do equilíbrio, com a firmeza e com a necessária serenidade do julgador, o que contribuirá para tornar a Justiça Eleitoral mais eficiente”.

O juiz Marcos Matias, durante seu discurso, após manifestar seus agradecimentos, enfatizou a “responsabilidade para assegurar a liberdade de expressão da vontade popular, nas ruas e nas urnas”.

Em sua fala, a juíza Maha Manasfi apontou sua posse no cargo de membro efetivo da Corte Eleitoral do Acre como um “momento de plenitude” e relembrou suas outras passagens pela Justiça Eleitoral, apontando-as como “desafios e aprendizagens”, asseverando que trabalhará “com muita dedicação e zelo”. A magistrada também manifestou seus agradecimentos.

Ao final, a desembargadora-presidente Denise Bonfim, ao agradecer a presença de todos à sessão solene de posse, destacou que “o TRE-AC se engrandece com o ingresso dos juízes Marcos Matias e Maha Manasfi”.

Presenças virtuais

Também participaram da solenidade os familiares dos novos membros do TRE-AC e, entre outras autoridades, os integrantes titulares e substitutos da Corte Eleitoral acreana, o procurador Regional Eleitoral, Vitor Hugo; a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro; o procurador do Estado, Marcos Motta, representando o governador do Acre, o deputado Jenilson Leite, representando a Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), o advogado André Marques, representando o presidente da OAB/AC, além de desembargadores e juízes que integram o Poder Judiciário do Estado do Acre.