“Eu faço as compras no mercado porque ela não ia em supermercados por se achar estrela. Tinha vergonha de ir! Não comprei celular com dinheiro dela, quero que ela prove que comprou alguma coisa para mim. E sobre a falência, a empresa que abri no nome dela está apenas desativada”, afirmou.

“Cartão da empresa que paga minha mensalidade e faço compras para casa só é vinculado a ela porque a empresa está no nome dela, mas é metade minha, lucros e dívidas. Tenho três fontes de renda que jogo tudo na conta dela”, finalizou.