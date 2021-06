Marina Ruy Barbosa assume romance com deputado federal

Demorou mais saiu! Após inúmeros rumores que diziam que a atriz Marina Ruy Barbosa já estaria vivendo um novo amor, após o fim do seu casamento de três anos com o empresário Alexandre Negrão, anunciado em janeiro de 2021 pelo ex-casal, a artista assumiu o mais novo relacionamento através de um comentário nas redes sociais.

Na tarde dessa segunda-feira (21), a artista assumiu o novo romance ao deixar um recado “fofo” nas redes sociais de Anna Bertozzi, irmã do deputado federal, Guilherme Mussi, que era apontado como o novo amor da ruiva.

A interação entre as cunhadas aconteceu quando Marina agradeceu Anna por utilizar looks da sua marca de roupas “Eu amo você de @shopginger, cunha”, elogiou a intérprete de Isis na novela Império. “Obrigada cunha!”, agradeceu a empresária.

Os rumores de que Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi estariam juntos começaram em abril desse ano, quando a atriz foi flagrada ao lado do parlamentar. Na ocasião o mais novo casal estava deixando uma farmácia em São Paulo.

Segundo informações exclusivas da colunista Fábia Oliveira do Jornal O Dia, o romance entre o político e a artista teria começado em meados do ano passado. Apesar do anúncio do término da atriz ter ocorrido somente em janeiro, rumores davam conta que o relacionamento entre ela e Negrão já estava desgastado desde 2020.

Em nota enviada a imprensa a assessoria de Marina atribuiu a distância como causa do fim do relacionamento com Alexandre Negrão: “O casal tentava achar uma forma para reverter o que estava enfrentando, mas Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto.”

“Ainda é cedo para saber o que acontecerá no futuro. Por agora, os dois seguem na tentativa de se reorganizarem intimamente e, apesar de todo o amor, iniciarem separadamente um novo capítulo em suas vidas. Contamos com o carinho e respeito de todos”.