Marrone reclama de bebedeira de Bruno e revela ter pensado em encerrar dupla

O sertanejo Marrone que faz dupla com Bruno abriu o coração e desabafou sobre a sua relação um pouco complicada com seu parceiro musical.

Em entrevista ao canal de Dudu Purcena, o cantor não escondeu seu incômodo com as bebedeiras de Bruno:

“[Ele] passa dos limites, com certeza. Mas Deus me deu esse equilíbrio mental e espiritual para eu poder me conter ali na hora, deixar rolar e ficar no meu canto, segurando as pontas”, afirmou o sertanejo.

O músico afirmou ainda que já pensou em desistir da dupla:

“Acontece nos momentos difíceis, e não posso não dizer que naquele momento ali dá vontade de chutar o balde e abandonar o barco, às vezes. Porque, talvez, eu acho algumas situações um pouco injustas. Mas nessas horas, Deus pega na minha mão e diz: ‘Fica quieto, deixa a poeira baixar’. Mas isso não é brincadeira, não é fácil”.

Apesar da relação delicada com o parceiro musical, Marrone fez questão de ressaltar que Bruno não é uma pessoa ruim, e que todas as pessoas tem defeitos:

“Todos nós temos defeitos, ninguém é igual. Então, já que existem as parcerias, nesses momentos a gente tem que ter a cabeça no lugar, alguém tem que ter o espírito ali, naquele momento, de apaziguar a situação, de levar aquela situação numa boa, saber contornar”, finalizou.