MEC lança programa de formação continuada para professores e diretores escolares

O Ministério da Educação (MEC) lançou um Programa de formação continuada para professores e diretores escolares.

Intitulado Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de Professores e Diretores Escolares, o programa tem como objetivo a oferta de cursos alinhados com às necessidades da atual política curricular da educação básica.

O novo programa terá três etapas

Nesse sentido, o programa deve atuar na formação de docentes e diretores de escolas de todo o país para atuarem nessa etapa de ensino. O programa contará com três etapas. São elas: a Formação Inicial, a Formação Continuada e a Formação de Diretores.

De acordo com o MEC, uma das metas da etapa inicial é promover a adequação da pedagogia e dos cursos de licenciatura à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

MEC ofertará cursos por meio de IES

Assim, o programa deve atuar em redes distribuídas nas cinco regiões do país. Essa atuação se dará por meio das Instituições de Ensino Superior (IES).

“Cada uma das redes é composta por uma IES Federal, uma IES Estadual e uma IES privada, sem fins lucrativos”, informa a pasta.

Ainda de acordo com a pasta, as IES irão ofertar quatro cursos. Serão cursos de pedagogia; letras; matemática; e ciências ou licenciaturas. Então, ao todo, serão 33 IES atuando na oferta de cursos, com cerca de mais de 5 mil vagas.

No entanto, para participar, as IES deverão aderir ao programa e apresentar um Projeto Institucional que esteja de acordo com a BNCC e com a BNC.

O público-alvo são estudantes com bom desempenho no Enem e que estejam dispostos a realizar um ano de residência em escolas da rede pública de ensino com bolsa. O programa visa também os professores sem qualificação adequada. Portanto, serão priorizados os docentes que ainda não possuem curso superior.

Clique aqui e confira nota da Assessoria de Comunicação Social do MEC na íntegra.