Virgínia Fonseca mostra fachada de sua nova mansão; veja

Virgínia Fonseca está construindo uma mansão gigante em um condomínio fechado em Goiânia e vem surpreendendo os fãs com o tamanho e o luxo de sua nova residência. Dessa vez, a influencer, casada com Zé Felipe, aproveitou para mostrar a fachada do imóvel.

A apresentadora esteve com o irmão e a cunhada, William Gusmão e Mellody Barreto, no local e apresentou a área dos fundos da mansão, que vai contar com academia e uma jacuzzi no alto de um morro. Virgínia revelou que seus familiares brincaram com Zé Felipe sobre a privacidade:

“Os comentários do meu irmão sobre a sobra estão sendo os melhores. ‘Dá para andar até pelado aqui, né, Zé Felipe?”, explicou. A influencer é mãe de Maria Alice e Maria Flor, de 2 e 1 anos, respectivamente, e está grávida de José Leonardo.

A nova casa da família ocupa um terreno de 7 mil metros quadrados e contará com dois closets, um para Virgínia e outro para Zé Felipe, além de uma banheiro com um telão que sai do teto, piscina gigante e uma área gourmet.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo

Casa milionária de Virginia Fonseca impressiona Anitta

Virginia Fonseca compartilhou um vídeo de como está ficando a mansão que ela está construindo com Zé Felipe e impressionou os seguidores. Inclusive, Anitta. A Poderosa logo reagiu às imagens e chegou até a fazer um pedido especial.

“Toda honra e glória a Deus sempre. Nossa casa está ficando pronta e eu estou muuuuito feliz e empolgada. Mostrei alguns detalhes para vocês e até uma novidade no final”, escreveu Virginia na legenda das imagens.

No vídeo, é possível ver a imponente entrada da casa, a oliveira centenária comprada pelo casal, um jardim de inverno, o escritório de Virginia, que terá uma pedra especial iluminada, a cuba lapidada em pedra rosa que vai fazer parte dos banheiros de Maria Alice e Maria Flor e a brinquedoteca da família.

As novidades fizeram sucesso na rede social e conquistaram quase 1,9 milhão de curtidas, além de diversos comentários. Anitta deu uma passadinha para reagir ao que viu e aproveitou para fazer um pedido.

“Miga, deixa eu ficar nesse spa uns dias que eu estiver do Brasil? Bjos love u”, escreveu a cantora, que lançou o álbum Funk Generation na última semana.

Ela ainda brincou com um comentário de Virginia sobre a decoração do escritório. “‘Eu tinha esquecido dessa pedra’… a pedra zilionária que custou um rim hahahhaha te amoooooo”, escreveu a carioca.

Casa de Virginia Fonseca terá árvore centenária de R$ 35 mil

Virginia Fonseca compartilhou mais uma atualização de como está a obra da mansão dela e de Zé Felipe. No canal dela no YouTube, a influenciadora revela que terá uma árvore centenária no espaço.

“Ali vai vir uma centenária. Uma oliveira de 100 anos”, afirmou se referindo a uma parte do jardim. A árvore com esta idade pode ser comprada por cerca de R$ 35 mil.

A loira mostrou ainda que a área externa vai contar com ofurô, lareira, sauna e ducha. Além disso, ela compartilhou o espaço no qual ficará a adega e mostrou que escolheram travertino romano para uma escada externa.

O novo endereço da família também terá um elevador. “Pretendo morar aqui até morrer, até quando eu estiver velhinha”, explicou Virginia.