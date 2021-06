Melhor amiga de Tupac revela poema inédito que recebeu do rapper

Para comemorar a data, Jada Pinkett Smith, com quem 2Pac mantinha um forte relacionamento desde a adolescência, usou o Instagram para homenagear o falecido rapper.

A atriz, e esposa de Will Smith, compartilhou um vídeo mostrando um poema inédito que recebeu do astro do hip hop, escrito à mão pelo próprio Tupac.

“Alguns dizem que nada que é dourado pode durar para sempre e eu acredito nisso, não preciso de provas. Eu testemunhei tudo o que era puro em mim ser mudado por homens maus. A inocência das crianças uma vez viveu dentro da minha alma. Mas sobreviver anos com colegas criminosos transformou meu coração quente em frio”, diz o primeiro trecho do poema.