MS assegura vagas em Mundial de Canoagem após seis pódios no ‘Brasileirão’

CAMPO GRANDE (MS) – Os atletas de Mato Grosso do Sul da de Canoagem Descida Sprint, encerraram em grande estilo a participação na primeira etapa do Campeonato Brasileiro, obtendo seis subidas ao pódio. Com o resultado de seis medalhas, veio também uma premiação maior, assegurando duas vagas no Mundial da categoria, para Sul-matogrossenses. As conquistas foram em provas realizadas neste fim de semana, nas águas do Rio São Francisco, em Três Marias (MG), a 268 km de Belo Horizonte (MG).

A delegação estadual fechou a competição com dois ouros, uma prata e três bronzes. Com isto veio as duas vagas ao Mundial da modalidade, que terá como sede Bratislava, capital da Eslováquia, de 21 a 26 de setembro deste ano. A equipe sul-mato-grossense foi a Três Marias com dez atletas. Veja abaixo os clubes no Estado ond atletas treinam, representam e ou são patrocinados, além do apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS).

Os vencedores foram Edgar Silva Balbuena, na classe k1 sênior, e Joaquim Gabriel Neris, na turismo open (caiaques de até 4,30 m de comprimento), que faturaram as medalhas de Ouro. A prata foi conquistada por Luiza Duarte Cavallieri, pela k1 feminino open, mesma categoria em que Estefani Silva Balbuena garantiu o bronze. Como também, o bronze ficou com Guilherme Andrade, na k1 júnior e Nilton Benites, pela k1 máster B.

O Brasileiro realizado em Minas também foi válido como seletiva ao Campeonato Mundial. De três vagas em disputa pela k1 masculino, Mato Grosso do Sul ficou com duas. Edgar Silva Balbuena fechou a prova qualificatória na ponta e Patrick Pisoni carimbou vaga à competição internacional na Europa ao terminar em terceiro. Ambos os classificados são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, do Governo do Estado e gerido pela Fundesporte.

Clubes

A equipe sul-mato-grossense foi ao torneio na cidade mineira com dez atletas, do Clube de Canoagem de Aquidauana (CCA) e Associação Luso Brasileira – Clube Estoril, de Campo Grande. Além dos citados, Naelmo de Souza Oliveira, Rafael Girotto e João Paulo Coelho também foram à água. O canoísta Juliano Cral Dal Molin, de Cascavel (PR), vestiu as cores do clube aquidauanense no Brasileiro e conseguiu o ouro na k1 máster A.

O evento no interior mineiro cumpriu à risca os protocolos de biossegurança por conta da pandemia. Os atletas, membros de comissão técnica, árbitros e demais envolvidos na competição foram submetidos a testes para a Covid-19, com todos os resultados negativos.