MS baixa mortes e casos também nesta quinta-feira, apesar de novos casos serem 1.190

CAMPO GRANDE (MS) – A situação Covid 19 de Mato Grosso do Sul está num patamar estável que baixa ou sobe um pouquinho a cada dia ou fica melhor de um lado e pior de outros entre casos e mortes. A realidade vem ocorrendo nos últimos cinco dias ante grande situação grave por um mês até o inicio desta semana. Assim, o boletim epidemiológico desta quinta-feira (24), destaca 39 novos óbitos pelo vírus no Estado, com a menor média nos últimos 21 dias. Ontem, o dia registou uma leve alta, mas MS já avaliava que há retração em óbitos e novos casos Covid no Estado.

O total de mortes é de 7.953 até o momento, desde o inicio da Pandmeia em março de 2020.. Já os novos casos de hoje, ficaram em 1.190, dado este que vem apresentando queda nos últimos dias, revelando baixa na taxa de contágio, podendo ser atribuído as medidas de restrição adotas pelo Estado, na luta contra a covid. Casos confirmados chegaram a 328.406 no MS, neste 15 meses. E o número atual pode ter alavancado porque MS registra circulação de 13 linhagens do coronavírus, como divulgou ontem a SES (Secretária Estadual da Saúde).

Contudo, o total de internados ainda é grandinho, com 1.027 pacientes, entre as redes públicas e privadas de saúde. Os pacientes que seguem em tratamento sõ nas unidades hospitalares públicas são 369 em leitos clínicos, onde são tratados casos de menor gravidade e 434 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), local em que estão os mais graves.

E as filas de espera por leito de tratamento para Covid-19 no Estado ainda são existentes, com destaque principal para Campo Grande, que está com maior número, apresentando mais de 80 pacientes, já em Dourados que era o segundo maior, zerou a fila de espera. “A taxa de ocupação de leitos hospitalares para tratamento de pacientes com a doença por macro região da Capital está com 104%, já em Dourados 91%, operando com capacidade dentro do possível”, destaca a SES.

Outros dados ‘fora’

Entre os casos ativos, muitos seguem realizando tratamento em suas próprias residências, onde o boletim de hoje destaca 13.793 pessoas. Em meio as notícias ruins, as positivas também são de relevância, trazendo um total de 305.633 pessoas recuperadas da doença.

Mas, ainda se encontram aguardando para análise 2.596 amostras no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen) que está operando com sobrecarga e ajuda de parceiros.

Essas e outras informações sobre a pandemia no Estado, podem ser acompanhadas através do site: https://www.coronavirus.ms.gov.br/