MS tem Capital com 41% de vacinados e outras cidades passando 50% de imunizados contra Covid

CAMPO GRANDE (MS) – O estado de Mato Grosso do Sul está na primeira ou segunda colocação da vacinação contra o Covid 19, praticamente desde o inicio da Campanha de imunização no Brasil. A capital Campo Grande, até por ser a maior e com quase 50% da população do Estado, está na frente se somar por habitantes, passando dos 41% de toda cidade tendo se vacinado, com ao menos a primeira dose da vacina. Mas, já há municípios, com percentual maior, como Dourados e Coxim, que já passou da metade da população imunizada.

A Capital, de 19 de janeiro, início da vacinação emergencial, até este sábado, 26 de junho, teve aplicadas mais de meio milhão de doses de vacinas. Cerca de 375 mil pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 41% de toda a população do município, em quase 1 milhão. Destas, aproximadamente 162,7 mil receberam a dose de reforço.

Conforme o Vacinometro da Sesau (Secretária Municipal de Saúde), os últimos três dias foram de recorde, sendo até que acabou a vacina para este domingo , como noticiamos no inicio da manhã. De quinta (24) a sábado (26), foram 32.512 pessoas vacinadas. Somente na sexta (25), 14.017 campo-grandenses receberam a primeira ou segunda dose da vacina contra a Covid-19. É o segundo maior número de vacinados já registrado em um único dia. O recorde é de 17.543 doses aplicadas, no dia 18 de maio.

O segundo maior município de MS, Dourados, hoje já deve ter chegado aos 45%, pois na quinta-feira (24), estava com 41% da população imunizada com ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, conforme noticiamos naquele dia. Segundo os dados do vacinômetro desta quinta-feira (24), quando publicamos, a porcentagem correspondendia a 91.965 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus.

Coxim

Já Coxim, pequeno municio no norte de MS, a 260 km de Campo Grande, já ultrapasosu os 50% de vacinados na cidade. E a população tem pressa e quer ser toda imunizada, pois na manhã deste sábado (26), quando a prefeitura realizou um mutirão de imunização, a adesão da população foi tamanha que em apenas uma hora e meia as doses acabaram.

A secretária municipal de Saúde, Lasalette Bell de Souza, aponta que já se contabilizou que 15 mil pessoas já foram vacinadas com a primeira dose, desde o início do plano de imunização, há três meses. Os Coxinenses são em media de 33 mil habitantes, em estimativa de 2020. A população total (est. IBGE/2014) era de 33 231 habitantes.

Cidadãos em trânsito

Os números de um município para outro, pode ser mais ou menos, quanto a contar a população oficial. E em dados da total de vacina também, pois foi divulgado neste sábado, que cerca de 120 mil pessoas foram vacinadas com 1ª dose fora do município de residência em Mato Grosso do Sul e até de outros Estados.

Entre esses casos, pode haver quem trabalhe em um local e more em outro, por exemplo, ou quem tenha documentação não condizente com a atual cidade de moradia. Vale ressaltar que todos os municípios sul-mato-grossenses têm registros de pacientes “de fora”. Bem como há vacinados de, ao menos, quatro Estados.

Campo Grande (18,3 mil vacinados) vacinou mais pacientes nesses critérios, já que é a maior cidade do Estado, seguida por Dourados (5,4 mil), Corumbá (3 mil), Aquidauana (2,7 mil) e Ponta Porã (2,3 mil).

A Capital vacinou 1,4 mil pessoas de Dourados, mil de Corumbá e 940 de Aquidauana. A quarta cidade na lista é São Paulo (SP), com 818 vacinados. A cidade também vacinou pessoas de outras cidades de fora de MS, tais como Rio de Janeiro (640 vacinados), Cuiabá 508) ou Brasília (381).