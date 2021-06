Segunda maior cidade de MS tem 41% da população com dose 1 contra a Covid

DOURADOS (MS) – O segundo maior município de Mato Grosso do Sul, Dourados esta com 41% da população imunizada com ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo os dados do vacinômetro desta quinta-feira (24). A porcentagem corresponde a 91.965 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus.

Já com relação a Dose 2, ainda de acordo com o vacinômetro, foram imunizadas 15,53% da população douradense, o que corresponde a 35.009 pessoas já imunizadas.

O segundo maior município do Estado recebeu um total de 141.909 doses das vacinas contra o coronavírus, sendo que um total de 89,48% das doses já foram aplicadas, o que corresponde a 126.974 doses. Dos imunizantes recebidos 88.459 foram de Dose 1 e 53.450 Dose 2.

A Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), segue expandindo o calendário de vacinação conforme o recebimento de novos lotes.

O município tem criado estratégias para acelerar a imunização na cidade. Desde o dia 14 de junho, o Pavilhão de Eventos Dom Teodardo, localizado na rua Coronel Ponciano, funciona como um drive-thru da vacinação.