Na mira do MPF, Sikêra e RedeTV! viram alvo de novo processo de R$ 5 milhões

A Aliança Nacional LGBTQI+ entrou com uma ação civil pública de R$ 5 milhões contra Sikêra Jr, RedeTV! e TV A Crítica. O processo, movido por causa dos xingamentos do jornalista contra homossexuais no Alerta Nacional, foi distribuído à 8ª Vara Cível de São Paulo na terça-feira (29) e será analisado pelo juiz Henrique Dada Paiva. O apresentador e as emissoras também são alvo de uma ação de R$ 10 milhões do Ministério Público Federal.

O Notícias da TV apurou que o pedido da Aliança Nacional LGBTQI+ foi protocolado em São Paulo como uma tentativa de conseguir uma punição mais rápida.

Além da indenização de R$ 5 milhões por dano moral, a organização que atua em defesa da diversidade exigiu tutela de urgência em um requerimento para que Sikêra faça uma retratação com o mesmo tempo usado para os xingamentos. Essa solicitação será analisada pela Justiça nos próximos dias.

