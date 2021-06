Nanda Costa está grávida de gêmeos e será mãe com Lan Lanh

A atriz Nanda Costa está grávida de gêmeos e ela e a mulher, a cantora e percurssionista Lan Lanh serão mãe de gêmeos. A novidade foi anunciada durante uma chamada do Fantástico, no intervalo do Domingão, neste domingo (27).

O casal, que está junto desde 2014 e assumiu o romance publicamente no Dia dos Namorados de 2018, falará à atração comandada por Poliana Abritta. Em entrevista no começo deste ano a Quem, Nada contou que pensava em ter o primeiro filho e que tinha congelado os óvulos.

“A maternidade é um desejo, mas agora com óvulos congelados, tenho uma tranquilidade maior. Quero em breve, mas estou esperando passar esse caos ainda”, disse ela sobre a pandemia de coronavírus. A atriz também explicou que tinha medo de assumir a relação com medo de prejudicar a carreira.

“Eu ficava tensa. A gente ia em festa em carros separados. Lá dentro ficava trocando WhatsApp com a Lan para avisar quando tinha fotógrafo por perto. Quando a gente estava na praia, eu falava: ‘Se afasta porque tem paparazzi atrás daquela barraca’. Quando a gente ia tirar foto com amigos, não ficava do lado dela para não chamar atenção. Parecia que eu ia ser pega no erro, enquanto na verdade estava tudo certo”, explicou a atriz, contando que a mulher sempre levou tudo com leveza.