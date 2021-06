No Bial, Huck confirma substituição de Faustão e sonho adiado da Presidência

A Globo confirmará, nesta terça-feira (15), que Luciano Huck renovou contrato. Com isso, ele adiou o sonho de concorrer ao cargo de presidente da República. O comandante do Caldeirão do Huck será o substituto de Fausto Silva nos domingos da emissora a partir de 2022. Em uma entrevista ao Conversa com Bial a ser exibida na madrugada desta terça para quarta, o apresentador de 49 anos falará sobre a escolha.

Luciano Huck compartilhou as imagens da entrevista remota que concedeu a Pedro Bial na ferramenta Stories do Instagram na última noite. O Notícias da TV apurou que o programa vai ao ar após o Jornal da Globo desta terça; a informação foi confirmada pela emissora nesta tarde.

Em um material enviado à imprensa, a Globo manteve o mistério sobre a renovação, mas avisou que Huck terá “uma conversa franca com Pedro Bial sobre a sua vida e seus projetos, num papo que traz respostas para perguntas que geram muita curiosidade”.

Além do contrato e do programa aos domingos, o apresentador tratará sobre o documentário 2021: O Ano Que Não Começou, disponível no Globoplay, e sobre o livro De Porta Em Porta, que será lançado em breve.