‘Pânico’ vai voltar para TV aberta; saiba quando

Com o anúncio da chegada do canal “24: News Jovem Pan”, uma grande atração, já conhecida por uma geração, ganhará as telinhas novamente.

O programa “Pânico” e todas as suas firulas prepara seu retorno à televisão. Fora da TV desde 2017, o humorístico chega para ser mais uma novidade do canal recém-anunciado.

O “Pânico” estreou em 2003 na RedeTV! e foi um imenso sucesso. Com um tipo de humor muitas vezes questionável, os integrantes do humorístico conseguiram conquistar muita gente, principalmente os mais jovens.

Os repórteres, figurinhas carimbadas na porta de eventos, deixavam alguns artistas de cabelos e pé com suas perguntas e comentários ácidos.

Gostando ou não, o programa era um sucesso. Estava sempre nas conversas de jovens de uma época em que a internet não era como hoje.

Suas brincadeiras ultrapassavam os limites de estúdios e iam parar em piscinas, parques de diversão ou em locais inimagináveis para o desenvolvimento de dinâmicas muitas vezes consideradas pesadas.

Alguns integrantes se destacaram e estão colhendo frutos até hoje. Alguns de forma mais marcante, outros de forma mais discreta.

Sabrina Sato é um exemplo disso. A “Japa”, apelido de Sabrina na atração, se tornou apresentadora.

Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, ou Silvio do Pânico, teve programa no Multishow. Nicole Bahls, além de sucesso nas redes sociais, está sempre fazendo participações em programas televisivos.

Em meio a polêmicas nos bastidores, brigas e desentendimentos entre os integrantes, o programa foi sofrendo com baixas importantes e encerrou sua passagem pela Band em 2017.

Mas a atração está prestes a retornar à televisão. Ainda não se tem muitas informações de como será a estreia do Pânico. Mas, segundo Emílio Surita, o “Pânico” voltará já em setembro.

“Vem aí a TV. Estaremos no novo canal da Jovem Pan, que vem aí em setembro. Acham que vai continuar fácil, só chegar aqui faltando cinco pro meio-dia? Vai ser em TV aberta, ainda não sei o formato. Mas vem aí em setembro”

Atualmente, o programa de rádio “Pânico”, da Jovem Pan apresentado por Surita, é exibido pela internet. Na atração, o apresentador e humoristas recebem figuras da mídia e políticos, sempre em entrevistas polêmicas.