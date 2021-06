Ainda segundo a colunista, a produção da RecordTV estaria em busca de famosas para participarem da nova atração na disputa por um prêmio. A intenção é fazer um confinamento com estilo de aventura que ficará sob o comando de Rodrigo Faro.

Dudu Camargo alfineta Geraldo Luís e ironiza desempenho do rival: “Boneco Shrek”

Além da disputa aos domingos, a briga por audiência das manhãs da televisão brasileira ganhou mais um capítulo. Dudu Camargo, com seu Primeiro Impacto no SBT, parece ter levado a melhor e superou Geraldo Luís, do Balanço Geral da RecordTV.

Nesta terça-feira, 15, Dudu encerrou o programa alfinetando a concorrência, tanto da RecordTV quanto da TV Globo e seu Hora 1.

“Se no jogo teve empate, aqui teve vitória. Muito obrigado a São Paulo e ao Brasil inteiro pela companhia e pelo carinho da audiência, viu? Muito obrigado mesmo. Que o senhor Jesus Cristo seja louvado com esse resultado que vocês estão me dando. Isso aqui me entregaram, ou eu que fiz o número 1?”, ironizou Dudu.

Segurando um troféu e um papel com o número 1, o apresentador do SBT agradeceu aos telespectadores: “Essa taça nem sei de qual campeonato é. Libertadores, parece. Mas também é a taça do desempenho do programa, e eu agradeço a você aí de casa. Eu agradeço a você pelo carinho, companhia e audiência, e te aguardo amanhã, às 4 em ponto”.