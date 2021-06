Relembre as tretas que Samantha Schmütz já protagonizou com famosos

Um dos primeiros a serem alfinetados pela humorista foi Deborah Secco. Schmütz disse que a atriz deveria mudar o sobrenome para “Tosca” por continuar publicando “normalmente” após a morte de Paulo Gustavo.

Deborah logo respondeu que “dava para fazer dancinha e se indignar”. Quando Gabriella Pugliesi declarou que a morte do ator e comediante foi “vontade de Deus”, a atriz rebateu que foi “falta de vacina”.

O bafafá mais famoso foi com Juliana Paes, que chegou a gravar um vídeo confessando que foi agredida publicamente por uma atriz, sem citar o nome, porque não se posicionou publicamente sobre o governo Bolsonaro.

Em seguida, Schmütz publicou uma indireta bem direta para Paes: “Quem não está falando, não é porque está em cima do muro. É porque está do outro lado do muro mesmo. O lado que dá vergonha de estar, por isso silencia”.

Ela e Juliana contracenaram juntas na novela Totalmente Demais, da Globo, em 2015, como as irmãs Dorinha e Carolina, respectivamente.

A cantora Ludmilla se manifestou a favor de Paes sobre o assunto. Ela fez um tweet e logo apagou. A artista escreveu:

“Gente, não viaja, aquela atriz que tá revoltada com o mundo, xingando geral, botando a culpa em todo mundo, inclusive me atacou e eu só queria ter a tranquilidade e a paciência da Juliana pra responder, o que tem de errado nisso? C***o, tá difícil a internet, real chocada”.