Sem filtro, Gloria Maria posa de biquini e ganha elogios: “Maravilhosa”

“É um misto de ansiedade, com muita felicidade e um pouco de frio na barriga, tudo ao mesmo tempo. Estou realizada, muito feliz. Por sobrevivência, todos nós devemos nos vacinar”, diz a apresentadora.

“A sensação é de renascimento. Eu nunca fiquei tanto tempo longe da Globo. Mesmo durante os dois anos sabáticos eu visitava a redação de vez em quando, encontrava as pessoas. Agora não. Com o afastamento pela licença-médica e o isolamento necessário por conta da pandemia, eu nunca tinha ficado tanto tempo longe da redação como aconteceu agora. A sensação hoje foi parecida com a que senti no meu primeiro dia, há quase 40 anos, quando cheguei à Globo pela primeira vez”, contou a jornalista à coluna O Melhor da TV, do Metrópoles.