Sikêra Jr revela convite de Silvio Santos para trocar de emissora e surpreende com resposta: “Eu pago sua multa”

Sikêra Jr. voltou a roubar a cena e dessa vez entregou um áudio comprometedor de Silvio Santos, dono do SBT, e deu o que falar.

Durante o seu programa, Alerta Nacional, na RedeTV, Sikêra Jr. revelou que foi sondado por Silvio Santos para trocar de emissora.

No áudio revelado, o dono do SBT diz que pagaria a multa pelo fim do contrato do jornalista com a RedeTV e ainda reformaria um apartamento no Jardim Paulista, bairro de São Paulo.

“Eu reformo um apartamento grande pra você aqui no Jardim Paulista e eu pago sua multa lá na RedeTV e você vem morar aqui”, diz Silvio Santos na conversa exposta por Sikêra Jr. O apresentador da RedeTV! disse que em um primeiro momento não acreditou que se tratava mesmo do Homem do Baú.

