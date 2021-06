Simaria surpreende fãs ao postar foto com o marido espanhol e filhos

Simaria, que faz dupla com a irmã Simone, publicou fotos com sua família completa e surpreendeu os fãs.

Discreta quando o assunto é sua vida pessoal, a cantora não tem o hábito de posar ao lado do marido, o espanhol Vicente Escrig, nas redes sociais.

Contudo, nessa quinta-feira (17/6), a sertaneja dividiu com os fãs uma sequência de cliques onde aparece com Vicente e os dois filhos fruto do casamento, Giovanna, de 8 anos de idade, e Pawel, de 5. As fotos foram publicadas nos Stories de seu perfil no Instagram.