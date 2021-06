Sonho do Brasil: Município de MS anuncia vacina a jovens de 18 anos

JARAGUARI (MS) – O pequeno município de Mato Grosso do Sul, Jaraguari, a 44 km da capital Campo Grande, anunciou o que é tão esperado por toda a população do Brasil, que na cidade se chegou na faixa etária dos 18 anos para vacinação contra Covid 19. Este é o estágio da vacina muito esperado pelo resto do País, que começa lá já neste domingo, com a imunização chegando a todos (se houver doses) já a partir dos jovens sem comorbidades.

Conforme anuncio, o prefeito Edson Rodrigues Nogueira, disse que serão 300 doses da AstraZeneca/Oxford destinadas a este público. A decisão vem para adiantar e preservar as vidas, já que na cidade ou se acabou os grupos prioritarios ou infelizmente osque faltam não irão mesmo, porque à baixa procurada entre as faixa anteriormente contempladas, a dos moradores acima dos 50 anos. “A gente não pode deixar essas doses na geladeira, sem uso. Ou mesmo que ainda não sabemos o real motivo de estarmos parados na imunização”, disse.

O prefeito avalia que pode haver dois motivos para a baixa adesão no patamar chegado, sendo uma a se confirmar resistência à vacinação e que diversos Jaraguarinenses, trabalham e costumam ficar durante a semana em Campo Grande e podem ter aproveitado a imunização na Capital. “Nós estamos divulgando nas redes sociais, percorrendo os assentamentos, chamando as pessoas, o que não podemos é ficar com doses na caixa e o cidadão la fora sem ser vacinado”, avaliou sensatamente Nogueira

No município, há 19 assentamentos, além dos moradores da área urbana, totalizando população de 7.265 habitantes, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Desde o começo da campanha de vacinação, Jaraguari já recebeu 4,5 mil doses, sendo 3.036 destinadas para a 1ª dose e 1.469 para a 2ª dose. De acordo com dados da prefeitura, deste público estimado, 2.527 já receberam 1ª dose e 1.352 a 2ª dose.

Grupos já foram, mas não ficaram sem, se houver mais alguém

Nogueira diz que o município já alcançou 100% da imunização dos grupos prioritários, como trabalhadores da saúde e da educação, quilombolas, pessoas com idade de 60 a 64 anos, idosos acamados e em instituição. Mas, segundo o prefeito, no sábado, ainda haverá repescagem para os moradores com idade acima de 35 anos.

No domingo, vacinação contra covid-19 será das 7h às 13h no ESF (Estratégia Saúde da Família). É necessário levar cartão do SUS, CPF e comprovante de residência. Se puder, 1 kg de alimento não perecível.

Alerta – Nogueira lembra e alerta : “Mas, se não for do município, não adianta vir, porque precisa de comprovação e a gente conhece quem mora aqui”, alerta o prefeito.