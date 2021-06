Taís Araújo relembra boneca e fãs apontam embranquecimento da atriz

A atriz Taís Araújo usou as redes sociais nesta quinta-feira (17) para relembrar de uma boneca lançada nos anos 1990 inspirada nela.

A famosa publicou a propaganda do brinquedo veiculada na televisão na época, mas os fãs logo apontaram para o “embranquecimento” da boneca. A própria Taís falou sobre a questão na publicação.

“Diretamente do túnel do tempo, com vocês: a minha boneca!”, escreveu a contratada da Globo ao compartilhar o vídeo no seu perfil no Instagram.

“Não gente! Não foi delírio coletivo, foram os anos 90 acontecendo!”, ressaltou. A atriz ainda questiona a semelhança do brinquedo com ela. “Por isso eu desafio vocês a encontrar semelhança entre mim e essa boneca, valendo“, encerrou.

Logo, fãs, seguidores e famosos começaram a comentar a publicação. Algumas pessoas, como a atriz Heslaine Vieira, que viveu a personagem Ellen em “Malhação:

Viva a Diferença” e no seriado “As Five”, apontou que a boneca, na verdade, é branca. O embranquecimento da atriz no brinquedo logo virou assunto de outros comentários.

“Verdade, foi a primeira coisa que vi. Tais branca?”, questionou a seguidora Rosimeire Oliveira, em resposta a Heslaine.

“Pensei que tinha sido só eu a perceber a brancura e os cabelos lisos levemente cacheados da boneca“, ressaltou a internauta Verônica Fraga. “A primeira coisa que eu reparei, fiquei como assim? Tá muito errado“, afirmou a fã Janine Santos.

Outros seguidores ficaram surpresos ao saber da boneca, como o ator Kiko Mascarenhas. “Pára tudo que eu NUNCA soube dessa boneca! Que maravilha!”, escreveu. “Gente, aonde eu tava que não tinha a sua boneca?”, lamentou a influenciadora Luíza Brasil.

Taís Araújo foi uma das protagonistas da novela “Amor de Mãe”, ao lado de Regina Casé e Adriana Esteves. Ela estreou na televisão em “Tocaia Grande”, folhetim exibido em 1995 na extinta Rede Manchete. No ano seguinte, foi protagonista de “Xica da Silva”, da mesma emissora, e alcançou imenso sucesso.

Em 1997, participou da primeira novela na Globo, “Anjo Mau”. Além de atriz, ela também já apresentou programas, como o “Popstar”, também na Globo. Assista o vídeo abaixo: